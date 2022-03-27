Türk boksörler Almanya'da tarih yazdı - Son Dakika
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Türk boksörler Almanya'da tarih yazdı

27.03.2022 18:05
Türk boksörler Almanya'da tarih yazdı

Göppingen'de yer alan Fırat Arslan Sportschule salonunda ringe çıkan Türk sporcular karşılaşmaları ezici bir üstünlükle kazandı.

Göppingen'de yer alan Fırat Arslan Sportschule salonunda ringe çıkan Türk sporcular karşılaşmaları ezici bir üstünlükle kazandı.

Dilek Arslan'ın organizatörlüğünde gerçekleşen galada Türk profesyonel boks tarihinin en başarılı sporcusu olarak tarihe geçen dünya şampiyonu Fırat Arslan, Alman Toni Thes'i üçüncü rauntta nakavt ederek bir başarıya daha imza attı. Karşılaşmanın başlamasıyla Fırat Arslan'a saldıran Toni Thes'i deneyimli boksör çok kısa bir zamanda durdurarak üç kez yere düşürmeyi başardı. Özellikle karaciğerden indirdiği yumruklarla Alman rakibinin nefesini kesen Fırat Arslan, üçüncü rauntta vurduğu sol kroşe ile Toni Thes'i yere düşürdü. Aldığı yumrukla zor anlar yaşayan Alman boksör, yerden kalkamadı ve Fırat Arslan bu sonuçla ringden galip ayrılırken, dünya şampiyonluk maçı için son engeli de aştı. Karşılaşmanın ardından bir açıklama yapan Arslan'ın menajeri Deniz Gemici Serrano, dünya şampiyonluk maçı için çalışmaları başlattığını açıklarken, "Sene sonunda bu karşılaşmayı gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi.

Hüseyin Cinkara, rakibine acımadı

Yine dünya sıralamasında Fırat Arslan'dan sonra en iyi durumdaki Türk boksör Hüseyin Cinkara da rakibini ikinci rauntta indirmeyi başardı. Rakip Marek Prochazka'ya göz açtırmayan sporcu indirdiği yumruklarla Prochazka'yı nakavt ederek sevenlerini mutluluğa boğdu. Genç yeteneklerden Erdinç Delibaltaoğlu ise Gusmyr Perdemo karşısında muhteşem bir karşılaşma çıkararak rakibini nakavtla geçip WBF dünya şampiyonluğu ve GBU dünya şampiyonluğunu elde etti.

Vedat Alyaz: "Tüm dünya sıradaki rakibimize şaşıracak"

Uzun yıllardan beri Fırat Arslan'ın basın danışmanlığını sürdüren Vedat Alyaz, sporcunun performansından oldukça memnun olduklarını belirterek, "İlerleyen dönemlerde planladığımız dünya şampiyonluk maçının boks dünyasını büyüleyeceğinden eminiz, sözleşmeler imzalanır imzalanmaz bunu sizlerle paylaşacağız. Öyle bir maç planlıyoruz ki, tüm dünya gıpta ile bakacak" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Türk boksörler Almanya'da tarih yazdı
Türk boksörler Almanya'da tarih yazdı
Türk boksörler Almanya'da tarih yazdı
Türk boksörler Almanya'da tarih yazdı
Türk boksörler Almanya'da tarih yazdı

YORUMLAR
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Fırat Arslan, Alman, Boks, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türk boksörler Almanya'da tarih yazdı - Son Dakika


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