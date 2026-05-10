Türk Ekibi Portekiz Rallisi\'nde Zirveye Çıktı

Ali Türkkan-Oytun Albayrak ekibi, FIA Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nın (JWRC) üçüncü ayağı Portekiz Rallisi'nde podyumun zirvesine çıktı.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre FIA Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nda sezonun üçüncü etabı Porto bölgesinde düzenlendi.
Türk otomobil sporcuları Ali Türkkan-Oytun Albayrak ekibi, FIA Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nın (JWRC) üçüncü ayağını birinci tamamladı.
Şampiyona liderliğine yükselen Castrol Ford Team Türkiye ekibi, yarışı WRC3 klasmanında da ikinci bitirdi.
