Türk futbolunun tarihi kulübünü satın alacaklar: 200 milyon liralık teklif - Son Dakika
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Türk futbolunun tarihi kulübünü satın alacaklar: 200 milyon liralık teklif

Türk futbolunun tarihi kulübünü satın alacaklar: 200 milyon liralık teklif
22.07.2026 12:56
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TFF 3. Lig'e düşen Adanaspor'da Turbeyler Grubu, 200 milyon TL karşılığında kulübü devralmaya hazır olduklarını duyurdu.

Yaşadığı mali darboğaz ve oyuncu kayıplarının ardından TFF 3. Lig’e gerileyen 72 yıllık köklü kulüp Adanaspor için kritik bir hamle geldi. Yeni sezon öncesinde belirsizliğin hakim olduğu Akdeniz ekibinde, taraftar grubu Turbeyler Kulübü devralmak adına devreye girdi.

140 MİLYONLUK BORCA 200 MİLYON LİRA

Grup yöneticileri düzenledikleri basın toplantısında, kulübün mevcut mali yükünü sırtlamaya hazır olduklarını duyurdu. Adanaspor’un yaklaşık 140 milyon TL borcu bulunduğunu belirten taraftar temsilcileri, kulübü devralmak adına 200 milyon TL yatırmayı önerdiklerini dile getirdi.

"ADANASPOR RAHATLIKLA KURTULUR''

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, tüm borçları üstlenme niyetiyle yönetime mesaj iletildiği ifade edildi. Görüşmelerin henüz neticelenmediğini aktaran temsilciler, "Borç miktarının 140 milyon TL olduğu söylendiğinde, biz bu rakamın üzerinde, 200 milyon TL teklif ettik. Bu bütçeyle Adanaspor çok rahat bir şekilde düzlüğe çıkar. Tek isteğimiz sürecin netleşmesi ve taşın altına elimizi koymamıza izin verilmesi" ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk futbolunun tarihi kulübünü satın alacaklar: 200 milyon liralık teklif - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk futbolunun tarihi kulübünü satın alacaklar: 200 milyon liralık teklif - Son Dakika
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