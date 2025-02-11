Türk Güreşi Uluslararası Arenada Güçleniyor - Son Dakika
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Spor

Türk Güreşi Uluslararası Arenada Güçleniyor

Türk Güreşi Uluslararası Arenada Güçleniyor

Dünya Güreş Birliği, Hırvatistan'da yapılan toplantıda Türk güreşine önemli atamalar yaptı. Levent Şen, UWW Hakem Komisyonu Başkanı olarak görevlendirildi. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, bu gelişmenin Türk güreşi için büyük bir adım olduğunu vurguladı.

11.02.2025 20:37  Güncelleme: 20:39
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DÜNYA Güreş Birliği (UWW), Hırvatistan'ın Zagreb şehrinde yaptığı yönetim kurulu toplantısında 2025-2028 yılları arasında görev yapacak yönetim, komisyon ve kurul üyelerini belirledi.

Yeni dönemde Türk güreşinin önemli isimleri uluslararası alanda önemli görevlere getirildi. Olimpik hakem Levent Şen ise "UWW Hakem Komisyonu Başkanı" olarak atandı. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, olimpik hakem Levent Şen'in UWW Hakem Komisyonu Başkanı olarak görevlendirilmesinin Türk güreşi adına sevindirici olduğunu belirterek, "Türk güreşinin dünyadaki yeri belli. Şimdi ise yönetim anlamında UWW'de benimle birlikte 8 arkadaşımız görev aldı. Artık kurullarda da güçlü olmak demek anlamına geliyor. Bu görevlendirmeler Türk güreşinin dünyadaki yerine yönetim ve kurullarda da güçlü olmamız adına büyük bir adım oldu. UWW'de görev alan tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından, 2028 yılına kadar görev yapacak olan hakemler ve diğer komisyonlarda görev alan isimler şu şekilde:

Levent Şen, Hakem Komisyonu Başkanı

Prof. Dr İbrahim Cicioglu, Hakem Eğitimi Koordinasyonu üyesi

Prof. Dr Funda Elmacıoğlu, Bilimsel Komisyon üyesi

Neşe Gündoğan, Herkes İçin Spor Komitesi üyesi

Mehmet Gültekin, Geleneksel Güreş Komitesi üyesi

Mahmut Demir, Şöhretler ve Tarihi Miras Komitesi üyesi

Yasugay Aksakal, Plaj Güreşi Komitesi üyesi

Kaynak: DHA

Hırvatistan, Taha Akgül, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk Güreşi Uluslararası Arenada Güçleniyor - Son Dakika

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