Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Dominik Biegajlo (İngiltere), Mirza Basic (Bosna Hersek)
Türk Hava Yolları: Tuğba İvegin, Alecrim, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı, Ratzke (Melis Yılmaz, Buse Kayacan, Emine Arıcı, Çağla Akın, Ada Germen, Selin Çoşkun)
MBH: Kosekova, Caraballo, Kiss, Kocic, Hurst, Mayer (Kertesz, Nemeth)
Setler: 25-14, 25-19, 25-17
Süre: 56 dakika (17, 19, 20)
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında konuk ettiği Macaristan'ın MBH takımını 3-0 yendi.
Rakibini iki maçta da aynı skorla geçen Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda play-off turuna yükseldi.
Türk Hava Yolları, play-off'ta Fransa'nın Volero Le Cannet ile Belçika'nın Asterix Avo Beveren mücadelesinden turu geçen takım ile karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › Türk Hava Yolları CEV Kupası'nda Turu Geçti - Son Dakika
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