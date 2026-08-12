Türk Hava Yolları'ndan Transfer: Büşra Güneş
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Büşra Güneş'i kadrosuna kattı.
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, son olarak Galatasaray forması giyen orta oyuncu Büşra Güneş'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın voleybol A takımımız, 2026-27 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Büşra Güneş ile anlaşmaya varmıştır. Büşra Güneş'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, takımımızla birlikte başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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