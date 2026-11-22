Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ebru Kaya, Aylin Nazire Turnaoğlu

Türk Hava Yolları: Degradi, Baijens, Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Beyza Arıcı, Lazareva (Melis Yılmaz, Milenkovic, Nazlı Eda Kafkas, Buse Melis Kara)

Beşiktaş: Buket Gülübay, Knollema, Merve Atlıer, Artyshuk, Shemanova, Emine Arıcı (Simay Kurt, Sude Kale, Evans, Burcu Yönder, Ndiaye, Özge Nur Çetiner)

Setler: 26-24, 25-21, 25-19

Süre: 103 Dakika (36, 35, 32)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Türk Hava Yolları, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Bu sonuçla Türk Hava Yolları, ligde 7. kez galip gelirken Beşiktaş ise 7. kez mağlup oldu.