Türk Hokey Milli Takımları Avrupa Şampiyonalarına Katılacak

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Hokey A milli kadın ve erkek takımları Polonya'da, 16 yaş altı kız ve erkek milli takımları ise Hırvatistan'daki Avrupa şampiyonalarına katılacak.

Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 3-6 Temmuz tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek Avrupa Hokey Şampiyonası'nda A milli kadın ve erkek takımları, aynı tarihlerde Hırvatistan'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nda da 16 yaş altı kız ve erkek milli takımları madalya mücadelesi verecek.

Avrupa şampiyonalarına katılacak 4 milli takım kafilesine de başarılar dileyen Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, "Öncelikle gençlik olimpiyatları kotası için mücadele edeceğimiz U16 kız ve erkek milli takımlarımız ile dünya şampiyonası kotası alma hedefinde bulunan A Milli kadın ve erkek takımlarımıza başarılar diliyorum. Takımlarımızın çalışmaları uzun bir süredir devam ediyor. Aynı tarihlerde dört kafilemiz de şampiyonaya katılacak. Ciddi bir emek ve mesai sarf edildi. İnanıyorum ki bu şampiyonalardan başarılı olarak döneceğiz ve Türk hokeyinin ufkunu daha da ileri taşıyacağız." ifadelerini kullandı.