Üye Girişi
Türk hokeyinin hedefi olimpiyatlarda kürsüye çıkmak - Son Dakika

Türk hokeyinin hedefi olimpiyatlarda kürsüye çıkmak

12.02.2022 11:07
Türk hokeyinin hedefi olimpiyatlarda kürsüye çıkmak

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, hokeyde başarıyı kolay yakalamadıklarını belirterek, "Önemli olan olimpiyatlara katılmak ve başarılı olmak.

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, hokeyde başarıyı kolay yakalamadıklarını belirterek, "Önemli olan olimpiyatlara katılmak ve başarılı olmak." dedi.

Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası için Alanya ilçesine gelen Karakan, Türk hokeyinin geçmişini ve geleceğini AA muhabirine değerlendirdi.

Karakan, olimpiyatlara giriş tarihi 1908'lere dayanan hokeyin Türkiye'de yeni bir spor dalı olduğunu ifade etti. Türkiye'nin hokeyde son zamanlarda atak yaptığını anlatan Karakan, Avrupa Hokey Federasyonun da her toplantıda bundan övgüyle bahsettiğini ifade ett. Bu başarının kolay yakalanmadığını anlatan Karakan, "Bu alanda kalıcı olmayı ve sürdürebilmeyi sağlamak gerekiyor. Önemli olan olimpiyatlara katılmak ve başarılı olmak. Şu anda geldiğimiz noktayı asla küçümsemiyoruz ama bunu da yeterli bulmuyoruz." dedi.

Salon hokeyinde milli takımlar olarak her yaş grubunda, Avrupa'nın üzerinde olduklarını ifade eden Karakan, hedeflerinin açık alan hokeyini, salon hokeyi gibi üst noktalara taşımak olduğunu kaydetti.

2024 olimpiyatlarına, açık alan hokeyinde katılma ihtimallerini zayıf gördüğünü dile getiren Karakan, şunları aktardı:

"2024 olimpiyatlarına katılırız diyemem ama ondan sonraki 2028 olimpiyatlarına katılma hedefi koyduk. Elbette katılırsak hedefiniz madalya olacaktır. Orada madalya almak kolay değil ama mücadelesini yapacağız. Yeter ki buna inanalım. İnanmakla kalmamalıyız. Altyapısını oluşturup, sporcularımızı yetiştirmeliyiz. Sonuçta hokey olarak hedefimiz, 2028 olimpiyatları ve sonra da madalya alabilmek. Bu da olmayacak bir şey değil."

Avrupa'da salon hokeyinde yakaladıkları başarıyı açık alan hokeyinde yakalayamadıklarını anlatan Karakan, "Oyuncu profili ve kadrosu olarak bir problemimiz yok ancak açık alan hokey tesisleri anlamında çok yeterli değiliz. Tesis noksanlığımız giderildiği zaman ilerleyen olimpiyatlarda Türk hokeyini gıptayla izleyeceğiz. Bundan şüphem yok." ifadelerini kullandı

10 yıl önce okey ile karıştırılıyordu

Karakan, Türk hokeyinin on yıl önce bir liginin dahi olmadığını dile getirerek, o zamanlar sadece üç-beş ilde aktif olan bir federasyon olduğunu söyledi. Hokeyin o zamanlar ne okul ne de üniversite sporlarında olduğunu dile getiren Karakan, "Şu anda hokeyin 24 ligi var. Açık alan ve salon hokeyi olmak üzere kadınlarda ve erkeklerde ayrı ayrı liglerimiz var. Alt ligleri de çok önemsiyoruz. Bu altyapı ile sporumuzu daha da yukarıya taşıyabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Bütün branşlar arasında en çok gelişen spor branşının hokey olduğunu ileri süren Karakan, 10 yıl önce 500 civarında olan sporcu sayısının 20 bine yaklaştığını kaydetti. Karakan çığ gibi büyüyen hokeyde yönetimsel anlamda hedeflerinin olduğunun altını çizerek, "Arzu ettiğim diğer şey de kurumsal yapının oluşması, sistemin oturması ve sürekliğin devam etmesi. Yöneticilere bağlı bir sistemden ziyade kendiliğinden süren bir yapı olsun istiyorum. Dolayısıyla 10 yıl önce hokeyi doğru düzgün bilen yokken hatta okey ile karıştırırken, bugün Türkiye'de bilmeyen yok." ifadelerinde bulundu.

Karakan, 10 yıl önce Avrupa Hokey Federasyonunun organizasyonlarında amatör ligde yer alırken, şu anda dünyanın devleriyle yarışır hale geldiklerini de sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500

Sadık Karakan, Türkiye, Hokey, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türk hokeyinin hedefi olimpiyatlarda kürsüye çıkmak - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
11:08 6 muhalefet lideri bu akşam bir araya gelecek? Akıllardaki tek soru, oturma düzeni krizini nasıl aşacaklar?
11:00 Lionel Messi, Paris Saint-Germain - Rennes karşılaşmasında şov yaptı
10:56 3 arkadaş ofiste ölü bulundu! Ekipler tek bir şüphe üzerinde duruyor
10:54 Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? Gülşen'i eleştiren Seren Serengil, derin yırtmaçlı elbiseyle sahneye çıktı
10:51 Bu kadarı da olmaz! Hırsızlar yer altından geçen kabloları 3 kez çaldı
10:47 Biraz ucuza yağ ve pirinç alabilmek için saatlerce beklediler: Ne yapalım geçinemiyoruz
10:45 Zeynep Beşerler'den küfürlü tepki! Üniversite sınavında baraj puanının kaldırılmasına isyan etti
10:38 Eşi kısır olan kadın, sevgilisinden hamile kaldı! Konu ile ilgili takipçilerinden yardım istiyor
10:01 Cinnet geçiren adam dehşet saçtı: 13 yaşındaki kızını yaraladı, eşini öldürdü
10:00 AK Partili Mustafa Şen partisinin oy oranı hakkında konuştu: Partimizin oyu şu anda 34-36 aralığında
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 11:15:24. #1.11#
SON DAKİKA: Türk hokeyinin hedefi olimpiyatlarda kürsüye çıkmak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement