Türk milli takımını tercih eden Salih Özcan, DHA'ya konuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Türk milli takımını tercih eden Salih Özcan, DHA'ya konuştu

26.03.2022 10:35
Türk milli takımını tercih eden Salih Özcan, DHA'ya konuştu

açıklamalarda bulundu.

açıklamalarda bulundu. Özcan, "Çok mutluyum şu an takıma katıldığım için. Davet edildiğim için gururlandım. Dört gözle Türk A Milli Takım formasını giymeyi bekliyorum. İnşallah da başarılı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı. A Milli Takım'ı seçmesindeki en büyük faktörün ailesi olduğunu belirten Salih Özcan, "Kararımı vermeden önce ailem ile oturup konuştuk. Kolay olmayacağını biliyordum, ailemin desteği ile Türkiye Milli Takımı'nı seçtim" dedi.

Stefan Kuntz'un kararında etkin rol üstlendiğini kaydeden Salih Özcan, "Almanya alt yaş milli takımlarında uluslararası arenada birçok başarı kazandık ve bu kişisel gelişimim için çok önemliydi. Hem Stefan Kuntz hem de Hansi Flick ile yoğun ve duygusal konuşmalarımız oldu. Her iki milli takım görevlileri beni gerçekten iyi karşıladılar. Stefan Kuntz ile U21 Avrupa Şampiyonası'nı kazandık, bu süreçte bana yaklaşımı, Türkiye Milli Takımı hakkındaki projeleri ve düşünceleri kararımı olumlu etkiledi diyebilirim. Hansi Flick ile de olumlu görüşmelerimiz oldu ama nihayetinde ailem ile aldığımız ortak kararı kendilerine ilettim, saygı ile karşıladılar. Sonuçta karar vermek zorundaydım ve bu kararıma herkesin saygı göstereceğine inanıyorum" diye konuştu.

Türk milli takımını tercih eden Salih Özcan, DHA'ya konuştu
Türk milli takımını tercih eden Salih Özcan, DHA'ya konuştu
Türk milli takımını tercih eden Salih Özcan, DHA'ya konuştu
Türk milli takımını tercih eden Salih Özcan, DHA'ya konuştu
YORUMLAR
500
Ersin Destanoğlu yaptığı kurtarışla gönülleri fethetti! Ersin Destanoğlu yaptığı kurtarışla gönülleri fethetti! Salih Özcan, Türkiye A Milli Takımı'nı seçti! Salih Özcan, Türkiye A Milli Takımı'nı seçti!

Milli Takım, Salih Özcan, Milli, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Türk milli takımını tercih eden Salih Özcan, DHA'ya konuştu - Son Dakika


Son Dakika
10:29 6 yıldır cinsel hayatları yoktu! Genç adam banyoda hamilelik testini bulunca, başına gelenleri anladı
10:25 Kayseri'de maden ocağında göçük yaşandı: 1 işçi yaşamını yitirdi
10:24 TRT World'un yayınladığı İstanbul'daki küçük Suriye videosu tepki çekti: Video yayından kaldırıldı
10:10 Fatih Terim'den sürpriz 'ibra' kararı: Galatasaray'ın mali genel kuruluna katılmayacak
10:06 Yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli kendisini böyle savundu: Sessizliği sağlamak için kafalarına tokat attım
10:02 Türkiye dış politikada hangi ülkeye yakın olmalı? Yüzde 52 AB diyor
09:45 Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya farklı mağlup oldu
09:24 Son dakika: Kayseri'de maden ocağında 2 işçi göçük altında kaldı
09:24 Aleyna Tilki, galaya kot pantolonla katılmasını şu sözlerle savundu: Tüm kıyafetlerden güzelim!
09:20 Ramazan zamlarıyla gelecek! Sebze ve meyve fiyatları uçacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 10:41:24. #1.12#
SON DAKİKA: Türk milli takımını tercih eden Salih Özcan, DHA'ya konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement