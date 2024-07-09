Türk Serbest Dalışçılar Dünya Salon Şampiyonası'nda 14 Madalya Kazandı - Son Dakika
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Türk Serbest Dalışçılar Dünya Salon Şampiyonası'nda 14 Madalya Kazandı

Türk milli sporcular, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Serbest Dalış Dünya Salon Şampiyonası'nda gençler kategorisinde mücadele ederek toplamda 6 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya kazandılar. Adasu Ramazanoğlu ve Nida Murathan Bulut dünya gençler şampiyonu olurken, Asya Ceren Yılmaz ve diğer sporcular da bronz ve gümüş madalyalar elde ettiler.

09.07.2024 20:25
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Serbest Dalış Dünya Salon Şampiyonası'nda gençler kategorisinde mücadele eden milli sporcular, 6'sı altın, 14 madalya kazandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonda yarışan Türk serbest dalışçılar, 6 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya elde etti.

Adasu Ramazanoğlu, kadınlar 2x50, 4x50 ve 8x50 metre kategorilerinde dünya gençler şampiyonluğuna ulaştı. Asya Ceren Yılmaz ise aynı kategorilerde 3 bronz madalya aldı.

Nida Murathan Bulut, erkekler paletsiz, çift palet ve mono palet kategorilerinde dünya gençler şampiyonu oldu.

Ege Kerem Yamanoğlu, erkekler 8x50 metrede gümüş, erkekler 2x50 ve 4x50 metrede bronz madalyaya uzandı.

Polat Kaan Perçiner de erkekler 8x50 metrede gümüş, erkekler 2x50 metrede bronz madalyayı boynuna taktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türk Serbest Dalışçılar Dünya Salon Şampiyonası'nda 14 Madalya Kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk Serbest Dalışçılar Dünya Salon Şampiyonası'nda 14 Madalya Kazandı - Son Dakika
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