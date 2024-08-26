Türk Sporcular Dünya 17 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 3 Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
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Türk Sporcular Dünya 17 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 3 Bronz Madalya Kazandı

Türk sporcular, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Dünya 17 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda mücadele ederek 3 bronz madalya kazandı. Kadınlar 61 kiloda Özdenur Özmez, erkekler serbest stil 65 kiloda Umut Talha Uslu ve erkekler serbest stil 71 kiloda Fatih Aydın, dünya üçüncüsü oldu.

26.08.2024 11:17
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Dünya 17 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Türk sporcular, 3 bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi, 30 sporcu temsil etti.

Milli sporculardan kadınlar 61 kiloda Özdenur Özmez, erkekler serbest stil 65 kiloda Umut Talha Uslu ve erkekler serbest stil 71 kiloda Fatih Aydın, dünya 17 yaş altı dünya üçüncüsü oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türk Sporcular Dünya 17 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 3 Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk Sporcular Dünya 17 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 3 Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
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