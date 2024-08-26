Türk Sporcular Dünya 17 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 3 Bronz Madalya Kazandı

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Dünya 17 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Türk sporcular, 3 bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi, 30 sporcu temsil etti.

Milli sporculardan kadınlar 61 kiloda Özdenur Özmez, erkekler serbest stil 65 kiloda Umut Talha Uslu ve erkekler serbest stil 71 kiloda Fatih Aydın, dünya 17 yaş altı dünya üçüncüsü oldu.