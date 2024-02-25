Türk Sürat Patencileri Dünya Gençler Şampiyonası'nda madalya kazanamadı - Son Dakika
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Türk Sürat Patencileri Dünya Gençler Şampiyonası'nda madalya kazanamadı

Türk Sürat Patencileri Dünya Gençler Şampiyonası\'nda madalya kazanamadı

Türkiye'yi temsil eden Muhammed Bozdağ, Toprak Efe Eroğlu, Mehmet Talha Yıldız ve Muhammet Melik Cebanay, Polonya'da düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni Dünya Gençler Şampiyonası'nda madalya kazanamadı. Muhammed Bozdağ, 1500 metre yarı finalinde 4. sırada yer alarak B finaline çıktı ve genel klasmanda 14. oldu.

25.02.2024 23:39
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Kısa Kulvar Sürat Pateni Dünya Gençler Şampiyonası, Polonya'da yapıldı.

Gdansk kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi Muhammed Bozdağ, Toprak Efe Eroğlu, Mehmet Talha Yıldız ve Muhammet Melik Cebanay temsil etti.

Şampiyonada yarışan milli sporcular, madalya kazanamadı.

1500 metre yarı finalinde serisini 2.31.891 ile 4. sırada tamamlayan Muhammed Bozdağ, B finalinde mücadele etti. Milli sporcu, B finalinde 2.38.549 ile 5. sırada yer alırken, genel klasmanda 14. oldu.

Kaynak: AA

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