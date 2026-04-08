Türk Telekom Avrupa Kupası'na Veda Etti

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası yarı final maçında Cosea JL Bourg'a 94-78 yenilerek elendi.

Salon: Ekinox

Hakemler: Ioannis Foufis (Yunanistan), Carlos Cortes (İspanya), Josip Radojkovic (Hırvatistan)

Cosea JL Bourg: Mcghee 13, Gach 21, Lindo 9, Kokila 7, Mokoka 15, Mitchell 6, Moulare 9, Mcdowell-White 6, Agee 8, Kane

Türk Telekom: Devoe 9, Trifunovic 3, Simonovic 5, Doğuş Özdemiroğlu 5, Bankston 8, Smith 18, Allman 7, Alexander 10, Usher 13, Berkan Durmaz

1. Periyot: 26-16

Devre: 43-39

3. Periyot: 68-59

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası yarı final üçüncü maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg'a 94-78 yenildi. Seriyi 2-1 kazanan Cosea JL Bourg, finalde Beşiktaş GAİN'in rakibi oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk bölümünde ev sahibi ekip Lindo ve Mokoka ile skor bulurken, Türk Telekom rakibine Bankston ile pota altından cevap verdi. Beşinci dakikayı 13-11 önde geçen Cosea JL Bourg, ilk periyodun ikinci bölümünde çembere gitmekte zorlanan Türk Telekom karşısında dış atışlarda etkili olarak farkı çift haneye (23-12) çıkardı. Türk Telekom, ilk çeyreği 10 sayı (26-16) farkla geride tamamladı.

İkinci çeyreğe 5-0'lık seriyle başlayan Türk Telekom, rakibine mola aldırdı. Moladan iyi dönen ev sahibi ekip farkı yeniden çift haneye (31-21) çıkarsa da kısa sürede toparlanan Türk Telekom, yakaladığı 14-3'lük seriyle öne geçti: 34-35. Soyunma odasına JL Bourg'un 43-39 üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü periyoda üç sayılık basketlerle iyi bir başlangıç yapan Fransa ekibi, hücum ribaundlarını da alarak farkı tekrar çift haneye taşıdı: 56-46. Final yolunda son periyoda JL Bourg, 68-59'luk skor avantajıyla girdi.

Final periyodunda Both Gach'ın üst üste smaç basketleriyle hücumda ritim yakalayan JL Bourg karşısında 14 sayı (79-65) geriye düşen Türk Telekom'da başantrenör Erdem Can mola aldı. Mola dönüşü de istediği oyunu oynayamayan ve son iki dakikaya 89-69 geride giren Türk Telekom, parkeden 94-78 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş GAİN ile Cosea JL Bourg arasındaki final serisi, 22 Nisan'da başlayacak.

Kaynak: AA

