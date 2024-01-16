Türk Telekom Basketbol Takımı, Gran Canaria ile deplasmanda karşılaşacak

Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 15. haftasında yarın İspanya'nın Gran Canaria takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Las Palmas kentindeki Gran Canaria Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.
Türk Telekom, organizasyondaki son maçında sahasında İtalya ekibi Dolomiti Energia Trento'yu 78-70, Gran Canaria ise Litvanya temsilcisi Lietkabelis'i deplasmanda 92-84 mağlup etti.
Başkent ekibi, 10 takımlı B Grubu'nda 5 galibiyet, 9 mağlubiyetle 8. sırada yer alırken, İspanya temsilcisi ise 11 galibiyet, 3 mağlubiyetle ilk sırada bulunuyor.
İki ekip geçen yıl, organizasyonunda finalinde karşı karşıya gelmişti.
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