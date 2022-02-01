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Türk Telekom Basketbol Takımı'nda hedef ligde ve Avrupa'da play-off oynamak - Son Dakika

Türk Telekom Basketbol Takımı'nda hedef ligde ve Avrupa'da play-off oynamak

01.02.2022 11:09
Türk Telekom Basketbol Takımı'nda hedef ligde ve Avrupa'da play-off oynamak

??????? Türk Telekom Spor Kulübü Basın Sözcüsü Hamdi Ateş, öncelikli hedeflerinin hem ULEB Avrupa Kupası hem de ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off etabına kalmak olduğunu söyledi.

??????? Türk Telekom Spor Kulübü Basın Sözcüsü Hamdi Ateş, öncelikli hedeflerinin hem ULEB Avrupa Kupası hem de ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off etabına kalmak olduğunu söyledi.

Hamdi Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başında şanssız sakatlıklar ve hastalıkların etkisiyle takımın tam kadro mücadele edemediğini belirtti.

Bu sürecin sonunda teknik ekipte değişikliğe gitmek durumunda kaldıklarını aktaran Ateş, çok iyi oyunculuk ve teknik adamlık kariyeri olan Almanya Milli Takımı'nın başantrenörü Henrik Rödl ile anlaştıklarını ifade etti.

Rödl'ün istediği takviyelerle takımı güçlendirdiklerine dikkati çeken Ateş, "Hocamız takıma kendi oyun disiplinini aşıladı. Takımımız da bunu benimsedi. Özellikle hücumda agresif bir oyun anlayışı benimsedik. Aynı zamanda savunma disiplinini de elden bırakmadık." diye konuştu.

Ateş, ING Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka'yı, ULEB Avrupa Kupası'nda Partizan NIS'ı yenerek iyi bir ivme yakaladıklarını kaydederek, "Önümüzdeki süreçte gerek ING Basketbol Süper Ligi gerekse ULEB Avrupa Kupası'nda başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Oyuncularımızın hepsi sahaya karakter koyarak mücadele ediyorlar. Öncelikli hedefimiz hem ULEB Avrupa Kupası hem de ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off oynamak. Umuyorum ki seri galibiyetler alarak hak ettiğimiz yere geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Rakiplerimiz Ankara deplasmanından çekiniyor"

Türk Telekom Spor Kulübü Basın Sözcüsü Hamdi Ateş, başkent seyircisinin kendilerine her zaman destek verdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hangi sonucu alırsak alalım, seyircimiz daima yanımızda oldu. Onlara da teşekkür ediyorum. Özellikle Avrupa maçında yaratılan atmosfer inanılmaz gururlandırıyor ve moral veriyor. Takımımız Avrupa kupalarında iç sahada yenilgi yüzü görmedi. Rakiplerimiz Ankara deplasmanından çekiniyor. Bu da Türk Telekom'un Ankara'da kurguladığı basketbol felsefesinin bir göstergesi."

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türk Telekom Basketbol Takımı'nda hedef ligde ve Avrupa'da play-off oynamak - Son Dakika Spor


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