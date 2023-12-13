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Türk Telekom Buducnost VOLI'yi yendi - Son Dakika
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Türk Telekom Buducnost VOLI'yi yendi

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası'nın 11. haftasında deplasmanda Karadağ'ın Buducnost VOLI ekibini 96-73 yendi. Tyrone Wallace 22, James Palmer 17, Steven Enoch ve Okben Ulubay 15'er sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Türk Telekom Buducnost VOLI\'yi yendi
13.12.2023 - 23:57,
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Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası'nın 11. haftasında deplasmanda Karadağ'ın Buducnost VOLI ekibini 96-73 yendi.

Başkent Podgoritsa'da oynanan B Grubu maçının ilk periyodunu 22-21 önde geçen Türk Telekom, soyunma odasına 39-37 üstün gitti.

İkinci devre oyuna ağırlığını koyan Türk Telekom, final periyoduna 66-52 skor avantajıyla girdi.

Son periyotta farkı daha da açarak rakibini maça ortak etmeyen Türk Telekom, karşılaşmayı 96-73 kazandı.

Türk Telekom, böylece organizasyonda bu sezon üçüncü galibiyetini elde etti.

Tyrone Wallace 22, James Palmer 17, Steven Enoch ve Okben Ulubay 15'er sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Türk Telekom, 12. hafta maçında 19 Aralık Salı günü Ankara'da Yunanistan ekibi Aris Midea ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
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