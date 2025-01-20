Türk Telekom Cluj-Napoca ile Karşılaşıyor - Son Dakika
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Spor

Türk Telekom Cluj-Napoca ile Karşılaşıyor

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda U-BT Cluj-Napoca'ya konuk olacak. Maç TSİ 20.00'de.

20.01.2025 09:16
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Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 16. haftasında yarın deplasmanda Romanya ekibi U-BT Cluj-Napoca'yla karşılaşacak.

BT-Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.

Başkent ekibi, organizasyonda 9 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 4. sırada bulunuyor. Romanya temsilcisi ise 8 galibiyet, 7 yenilgiyle 5. sırada yer alıyor.

Türk Telekom, ilk yarıda sahasında oynanan maçta rakibini 99-80 yenmişti.

Kaynak: AA

Türk Telekom, Basketbol, Romanya, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk Telekom Cluj-Napoca ile Karşılaşıyor - Son Dakika

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