Türk Telekom GameX 2022'de oyunseverler için yerini aldı - Son Dakika
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Türk Telekom GameX 2022'de oyunseverler için yerini aldı

20.05.2022 11:25
Türk Telekom GameX 2022'de oyunseverler için yerini aldı

Türk Telekom, GameX 2022 Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı'nda ziyaretçileriyle buluştu.

Türk Telekom, GameX 2022 Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı'nda ziyaretçileriyle buluştu.

Türk Telekom; GameX 2022 Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı'nda oyun, müzik, dijital ödeme platformu gibi yenilikçi çözüm ve markaları ile yerini aldı. Şirket, 22 Mayıs tarihine kadar devam eden fuarda oyun markası GAMEON ve yenilikçi dijital servisleri Playstore, Muud, Selfy ve Pokus ile yer aldı. Şirket, fuarda yenilikçi ve dijital markalarıyla yer alırken, ziyaretçiler turnuvalara, çekilişlere ve canlı yayınlara katılma fırsatı yakaladı. Şirket fuarda, Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO), FIFA22 turnuvaları düzenledi. Şirket, standında düzenlediği etkinlikleri, ödüllü oyunlarla ziyaretçileri ağırladı. - İSTANBUL

Türk Telekom GameX 2022'de oyunseverler için yerini aldı
Türk Telekom GameX 2022'de oyunseverler için yerini aldı
Türk Telekom GameX 2022'de oyunseverler için yerini aldı

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Kaynak: İHA

Türk Telekom, oyunlar, Müzik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk Telekom GameX 2022'de oyunseverler için yerini aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Telekom GameX 2022'de oyunseverler için yerini aldı - Son Dakika
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