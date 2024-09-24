Türk Telekom, Lietkabelis'i Yendi - Son Dakika
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Türk Telekom, Lietkabelis'i Yendi

Türk Telekom, Lietkabelis\'i Yendi

Türk Telekom, EuroCup B Grubu'ndaki ilk maçında Lietkabelis'i 72-66 mağlup etti.

24.09.2024 23:27
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Türk Telekom, EuroCup B Grubu ilk maçında Litvanya ekibi Lietkabelis'i 72-66 mağlup etti.

Salon: Ankara

Hakemler: Igor Dragojevic, Saso Petek, Thomas Bissuel

Türk Telekom: Max Heidegger 8, İsmet Akpınar 5, Kyle Alexander 11, Anthony Brown 11, Yoan Makoundou 12, Berkan Durmaz 3, Melih Tunca 4, Mahir Ağva 2, Javon Bess 4, Olivier Hanlan 5, Vasilis Charalampopoulos 7

Başantrenör: Erdem Can

Lietkabelis: Gabrielius Maldunas, Martynas Vargas 9, Marko Pecarski 10, Georgios Kalaitzakis 12, Oleksadr Kovliar 12, Dovis Bickauskis 3, Vytenis Lipkevicius 12, Mantas Rubstavicius, Danielius Lavrinovicius

Başantrenör: Nenad Canak

1. Periyot: 22-17 (Türk Telekom lehine)

Devre: 35-34 (Türk Telekom lehine)

3. Periyot: 54-48 (Türk Telekom lehine) - ANKARA

Kaynak: İHA

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