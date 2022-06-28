Türk Telekom'un millî badmintoncuları Akdeniz Oyunları Şampiyonu oldu - Son Dakika
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Türk Telekom'un millî badmintoncuları Akdeniz Oyunları Şampiyonu oldu

28.06.2022 10:15
Türk Telekom'un millî badmintoncuları Akdeniz Oyunları Şampiyonu oldu

Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü badminton branşı milli sporcularından Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin, Cezayir'in Oran şehrinde düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda çift kadınlar kategorisinde şampiyon oldu.

Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü badminton branşı milli sporcularından Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin, Cezayir'in Oran şehrinde düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda çift kadınlar kategorisinde şampiyon oldu.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, çift kadınlar kategorisinde mücadele eden Türk Telekom'un milli sporcuları çeyrek finalde İspanya'yı yarı finalde ise Sırbistan'ı devirerek finale çıktılar. 27 Haziran'daki finalde ise İtalya'yı yenmeyi başaran sporcular, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldular.

Türk Telekom, basketbol, eskrim, yüzme, atletizm, güreş, badminton gibi alanlarda toplamda 42 ilde ve 33 branş olmak üzere yaklaşık 6 bin sporcuya destek veriyor.

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Kaynak: AA

Spor, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk Telekom'un millî badmintoncuları Akdeniz Oyunları Şampiyonu oldu - Son Dakika

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