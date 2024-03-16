Turgut Aslan Yaraman 3 altın, Esra Yüce ve Sevilay Öztürk gümüş madalya kazandı

Spor

İtalya'da düzenlenen Para Yüzme Dünya Serisi'nde milli sporcu Turgut Aslan Yaraman 3 altın, Esra Yüce ile Sevilay Öztürk de gümüş madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Udine şehrine bağlı Lignano Sabbiadoro kasabasındaki organizasyonda genç ve açık yaş erkekler 50 metre kelebek branşında milli sporcu Turgut Aslan Yaraman, 31.79'luk derecesiyle altın madalya kazandı.

Genç erkekler 100 metre sırtüstü yarışında da Turgut Aslan, 01.09.66'lik derecesiyle ilk sırada yer aldı. Ay-yıldızlı yüzücü Turgut Aslan, genç erkekler 200 metre karışık yarışında ise 2.37.68'lik derecesiyle altın, ayrıca açık yaş erkeklerde de bronz madalyanın sahibi oldu.

Genç kadınlar 50 metre kelebek yarışında ise milli sporculardan Esra Yüce, 52.29'luk derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Açık yaş kadınlar 50 metre kelebek müsabakasında da Sevilay Öztürk 43.53'lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Öte yandan, Para Yüzme Dünya Serisi'nde Sümeyye Boyacı, Meryem Nur Tunuğ, Turgut Aslan Yaraman ve Umut Ünlü'den oluşan 4x50 metre 20 PTS karışık bayrak takımı, 3.10.41'lik derecesiyle birinci oldu. Milli takım, bu sonuçla Paris 2024 Paralimpik Oyunları A barajını geçerek bayrak yarışı kotası kazandı.