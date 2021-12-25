Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ikinci hafta, yapılan maçlarla başladı.
Ligde bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
A Grubu:
Kireçburnu-Amed Sportif Faaliyetler: 0-2
Ataşehir Belediyespor- Beşiktaş Vodafone: 1-2
Hatayspor- Altay: 0-3
Fatih Vatanspor- Kocaeli Kadın Futbol Kulübü: 4-2
Fenerbahçe-1207 Antalyaspor: 5-0
B Grubu:
Kayseri Kadın Futbol Kulübü-Bitexen Adana İdmanyurdu: 1-2
Bitexen Sivasspor- Fatih Karagümrük: 1-3
Çaykur Rizespor-Hakkarigücü: 1-2
Dudullu- Galatasaray Hepsi Burada: 2-3
ALG Spor- İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor: 9-0
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi - Son Dakika Spor