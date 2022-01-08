Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 4. hafta müsabakaları bugün oynanan maçlarla başladı.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
A Grubu
Fatih Vatanspor- Ataşehir Belediyespor: 1-0
Karadeniz Ereğli Belediyespor- Altay: 4-0
Kireçburnu- Kocaeli Bayan Futbol Kulübü: 0-5
B Grubu
Bitexen Sivasspor-Bitexen Adana İdmanyurduspor: 0-5
Çaykur Rizespor- Konak Belediyespor: 1-2
Trabzonspor-ALG Spor: 0-4
Kayseri Kadın Futbol Kulübü- İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor: 2-1
Dudullu- Fatih Karagümrük: 0-2
Galatasaray Hepsiburada-Hakkarigücü: 1-1
Kaynak: AA
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