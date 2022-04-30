Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi - Son Dakika

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 20. hafta karşılaşmaları oynandı.
A ve B Grubu'nda yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET- Ataşehir Belediyespor: 4-0
Karadeniz Ereğli Belediyespor- Hatayspor: 2-3
Amed Sportif Faaliyetler- Beşiktaş Vodafone: 0-7
Bitexen 1207 Antalyaspor- Fatih Vatanspor: 1-2
Fenerbahçe- Kireçburnu: 10-1
Altay- Kocaeli: 4-0
B Grubu
Bitexen Adana İdmanyurduspor- Konak Belediyespor: 1-1
Galatasaray Hepsiburada- Trabzonspor: 2-1
Hakkarigücü- İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor: 5-1
Bitexen Sivasspor-Yukatel Kayseri: 0-1
Wulfz Fatih Karagümrük-ALG Spor: 1-0
Kaynak: AA
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