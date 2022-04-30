Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi - Son Dakika
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

30.04.2022 15:47
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 20. hafta karşılaşmaları oynandı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 20. hafta karşılaşmaları oynandı.

A ve B Grubu'nda yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET- Ataşehir Belediyespor: 4-0

Karadeniz Ereğli Belediyespor- Hatayspor: 2-3

Amed Sportif Faaliyetler- Beşiktaş Vodafone: 0-7

Bitexen 1207 Antalyaspor- Fatih Vatanspor: 1-2

Fenerbahçe- Kireçburnu: 10-1

Altay- Kocaeli: 4-0

B Grubu

Bitexen Adana İdmanyurduspor- Konak Belediyespor: 1-1

Galatasaray Hepsiburada- Trabzonspor: 2-1

Dudullu- Çaykur Rizespor: 2-2

Hakkarigücü- İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor: 5-1

Bitexen Sivasspor-Yukatel Kayseri: 0-1

Wulfz Fatih Karagümrük-ALG Spor: 1-0

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Hakkarigücü rakip tanımıyor Hakkarigücü rakip tanımıyor Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ereğli Belediyespor, İlkadım Belediyesi, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi - Son Dakika


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