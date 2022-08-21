Süper Lig kupasını Ankara'ya getirmek istiyorlar - Son Dakika
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Süper Lig kupasını Ankara'ya getirmek istiyorlar

21.08.2022 11:30
Süper Lig kupasını Ankara'ya getirmek istiyorlar

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Gençlik Spor Kulübü, yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Gençlik Spor Kulübü, yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

Süper Lig'de A Grubu'nu geçen sezon 5. sırada tamamlayan ve iki averajla play-off fırsatını kaçıran FOMGET Gençlik Spor, yeni sezon hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.

Sportif direktörlük görevine getirilen Azerbaycanlı Siyaset Askarof, AA muhabirine, Türkiye'de bir takımda görev almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

FOMGET'e şampiyon olmak için geldiğini vurgulayan Askarof, "Ben hem FOMGET'i hem de Turkcell Kadın Futbol Ligi'ni yakından takip ediyordum. Takım çok iyi, kaliteli bir kadroya ve çok sayıda milli oyuncuya sahip bir ekip. Hedefimiz şampiyonluk. Bütün hazırlıklarımız bu yönde gidiyor." dedi.

Transfer çalışmalarını anlatan Askarof, "Ligde geçen yılki kadrosunu koruyan tek takım FOMGET. Yönetimimizin transfer çalışmaları sürüyor. Önümüzdeki haftalarda boşluk olan mevkilerde transfer haberi verebiliriz." diye konuştu.

Teknik direktör Fahri Bayraktar da kamp çalışmalarının devam ettiğini ve takımda motivasyonun üst seviyede olduğunu dile getirdi.

Takım ve aile olma yönünde büyük adımlar attıklarının altını çizen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Hedefler büyük çünkü geçen sene son anda averajla kaçırılan bir play-off vardı, belki de şampiyonluk gelecekti. Biz o takımımızı koruduk ve birkaç takviye de yapmayı düşünüyoruz. Buradaki hazırlıklarımız çok iyi gidiyor. Takım çok iyi çalışıyor. Kadın futbolu yıllardır vardı ancak 3 büyük kulübün bu işe girmesiyle rekabet arttı ve rekabet artınca da kalite geldi."

"Bu yıl Ankara'ya şampiyonluğu getirmek istiyoruz"

Takım kaptanı Damla Köse de geçen yıl yaşadıkları talihsizliği bir daha yaşamamak için çok çalıştıklarını vurgulayarak, "Geçen yıl play-off'a çıksaydık şampiyon olabileceğimize inanıyorduk. Geçen yılki hatalarımızdan ders çıkarıp öyle hazırlanıyoruz. Bu yıl Ankara'ya şampiyonluğu getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 14 yıldır FOMGET Gençlik Spor'da forma giyen milli futbolcu Sema Polat da "Çalışmalar çok iyi gidiyor. Her şey yolunda. Hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz." dedi.

Milli futbolcu Benan Altıntaş ise güçlü bir kadroya sahip olduklarını ve bu yıl şampiyonluk hedeflerine ulaşacaklarına inandıklarını söyledi.

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Kaynak: AA

gençlik, Futbol, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig kupasını Ankara'ya getirmek istiyorlar - Son Dakika

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