Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası yedincilik maçında İspanya'yı 89-74 mağlup ederek organizasyonu 7. sırada tamamladı.
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynanan müsabakaya ay-yıldızlı takım, Noyan Tolan, Ömer Yusuf Şık, Kaan Belgutay, Ömer Kutluay ve Ömer Alp Elitaş beşiyle başladı.
Mücadelenin ilk yarısını 39-36 önde tamamlayan milliler, karşılaşmanın tamamında üstünlüğünü koruyarak parkeden 89-74 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Türkiye, organizasyonu 7. sırada tamamladı.
Ay-yıldızlılarda Ömer Kutluay 31 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, İspanya'dan Diego Ferreras ise 17 sayı kaydetti.
Son Dakika › Spor › Türkiye 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 7. Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?