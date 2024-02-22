21 Yaş Altı Kadın Makaralı Yay Takımı Finale Yükseldi - Son Dakika
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Spor

21 Yaş Altı Kadın Makaralı Yay Takımı Finale Yükseldi

21 Yaş Altı Kadın Makaralı Yay Takımı Finale Yükseldi

2024 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden 21 Yaş Altı Kadın Makaralı Yay Takımı, Türkiye'yi temsil ederek finale yükseldi. Hırvatistan'ın Varazdin kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye ile Hırvatistan arasında gerçekleşen yarı finalde Türk takımı, ev sahibi ülkeyi 235-226 yenerek finale çıktı. Türkiye, yarın İngiltere ile yapacağı altın madalya karşılaşmasında mücadele edecek.

22.02.2024 21:27  Güncelleme: 21:34
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2024 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden 21 Yaş Altı Kadın Makaralı Yay Takımı, finale yükseldi.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, Hırvatistan'ın Varazdin kentinde düzenlenen organizasyondaki 21 yaş altı kadınlar makaralı yay takım yarı finalinde Türkiye ile Hırvatistan karşılaştı.

Hazal Burun, Hatice Efdal Köse ve Helin Satıcı'dan oluşan ekip, ev sahibi Hırvatistan'ı 235-226 yenerek finalde İngiltere'nin rakibi oldu.

Türkiye ile İngiltere arasındaki altın madalya karşılaşması yarın yapılacak.

Kaynak: AA

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