Türkiye, 2024 Paralimpik Oyunları'nda 6 farklı branşta madalya hedefliyor

Spor

Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2024 Paralimpik Yaz Oyunları'nda Türkiye 6 farklı branşta ilk kez madalya almaya çalışacak.

AA'nın Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesi hazırladığı dosya haberin 10. bölümünde, badmiton, triatlon, eskrim, tekerlekli sandalye tenis, kürek, B1 futbol branşları ele alındı.

Türkiye, paralimpik oyunlara tarihinde para triatlon, para kürek, B1 Futbol branşlarında ilk kez yer alacak. Milli sporcular para badmintonda ve tekerlekli sandalye eskrimde ikinci, tekerlekli sandalye teniste ise üçünü kez oyunlara katılacak. Paralimpik oyunlarda, bu 6 branşında madalya sevinci yaşanması hedefleniyor.

Para triatlonda Türkiye'nin ilk sporcusu Uğurcan Özer olacak. Uğurcan, 1 Eylül'de PTS5 kategorisinde yarışacak.

Para kürekte ise Türkiye'yi ilk kez Nurşen Şen-Yiğit Doğukan Bozkurt ikilisi temsil edecek. Milli sporcular karışık çiftler PR2 kategorisinde kürek çekecek.

Oyunlarda ilk kez yer alacak B1 Milli Futbol Takımı ise Brezilya, Çin ve Fransa'yla gruptan çıkma mücadelesi verecek. B1 Milli Futbol Takımı'nda Hüseyin Saygılı, Kerem Yıldırır, Emre Aslan, Recep Aydeniz, Celal Çoban, Ertuğrul Demirel, Semih Deniz, Muhammed Ali Öktem, Hasan Şatay ve Oğuzhan Yokuş olacak.

Görme engelli sporcuların oynadığı B1 futbolda sahada 5 kişi yer almakta. Oyuncuların tamamen kör olması, kalecinin ise görme yetisine sahip olması ya da kısmen görebiliyor olması gerekmekte. Meşin yuvarlak, içine yerleştirilen bir sistem sayesinde çıkartmakta, oyuncularda bu sese göre hareket etmekteler. İzleyicilerin de maçı takip ederken gol atılıncaya kadar sessiz olması gerekiyor. 50 dakika mücadele edilen maçlar, 25 dakikalık iki bölüm halinde oynamakta.

Badminton, eskrim, tenis

Türkiye'yi para badmintonda iki kadın sporcu temsil edecek.

Bu branşta Halime Yıldız SL3, Emine Seçkin ise WH2 kategorilerinde raket sallayacak.

Tekerlekli sandalye eskrimde 2020 Tokyo'da olduğu gibi yine Hakan Akkaya, flöre ve epe A kategorilerinde yer alacak.

Tekerlekli sandalye tenis kategorisinde Uğur Altınel ve Ahmet Kaplan, quad kategorisinde hem bireysel hem de takım olarak korta çıkacak.