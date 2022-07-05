Türkiye 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Milli Basketbol Takımı rakiplerini Yalova'da tanıyacak - Son Dakika
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Türkiye 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Milli Basketbol Takımı rakiplerini Yalova'da tanıyacak

05.07.2022 00:57
Türkiye 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Milli Basketbol Takımı rakiplerini Yalova'da tanıyacak

Dünya şampiyonasına hazırlanan 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Milli Basketbol Takımı, Yalova'daki 3'üncü kamp dönemini tamamladı.

Dünya şampiyonasına hazırlanan 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Milli Basketbol Takımı, Yalova'daki 3'üncü kamp dönemini tamamladı.

Milliler Tayland'ın Phuket şehrinde 8-16 Eylül'de gerçekleştirilecek Gençler Dünya Şampiyonası'nın hazırlıkları çerçevesinde üçüncü kamp dönemini Yalova'da tamamladı. Milliler, 17-31 temmuz tarihleri arasından dördüncü hazırlık kampını Aksaray'da yapacak. Daha sonra Yalova'da düzenlenecek turnuvada rakiplerini şampiyona öncesi tanıyacak kırmızı-beyazlılar dünya şampiyonasında başarılı sonuçlar elde etmek istiyor.

"Ne durumda olduğumuzu görmüş olacağız"

23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Erkek Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ayhan Şahin, ilk Balıkesir'de kamp yaptıklarını daha sonra da iki kez Yalova'da kampa girdiklerini söyledi. Aksaray'da 2 haftalık uzun bir kamp düzenleyeceklerini anlatan Şahin, 11-15 ağustosta Yalova'da dünya şampiyonası hazırlık turnuvası yapmayı planlandıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Yalova'da yine mini dünya kupası şekilde bir organizasyonumuz var. ABD, Kanada, Fransa, İspanya ve Güney Afrika gelecek. Bunlar aynı zamanda Tayland'da rakibimiz olacaklar. Hem rakibimizi analize etmiş olacağız hem de ne durumda olduğumuzu görmüş olacağız. Arkadaşların morali yüksek." - YALOVA

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Kaynak: İHA

basketbol, Yalova, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Milli Basketbol Takımı rakiplerini Yalova'da tanıyacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Milli Basketbol Takımı rakiplerini Yalova'da tanıyacak - Son Dakika
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