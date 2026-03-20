Milli para tenisçiler, İtalya'da düzenlenen ITTF World Para Challenger Lignano Turnuvası'nda 4 madalya kazandı.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonun tekler mücadelesinde milli sporculardan Abdullah Öztürk, klas 4-5 kategorisinde altın madalya kazandı.
Turnuvada Merve Cansu Demir klas 10'da, İrem Oluk ise klas 4-5 kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu. Kübra Korkut da klas 7'de bronz madalya elde etti.
Turnuvada yarın çiftler mücadelesi başlayacak.
Son Dakika › Spor › Türkiye 4 Madalya ile Döndü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?