Türkiye Atletizmde Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
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Türkiye Atletizmde Altın Madalya Kazandı

Türkiye Atletizmde Altın Madalya Kazandı
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20. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye, atletizmde altın ve bronz, teniste ise bir bronz madalya aldı.

20. Akdeniz Oyunları'nın (Taranto 2026) onuncu gününde Türkiye, atletizmde birer altın ve bronz, teniste bir bronz madalya kazandı.

İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen organizasyonun 10. günündeki madalya müsabakaları tamamlandı.

Atletizmde Kubilay Encü, Simay Özçiftçi, İsmail Nezir ve Sıla Koloğlu'dan oluşan 4x400 metre karışık takımı, 3 dakika 14.85 saniyelik dereceleriyle şampiyonluğa ulaştı. Bu, Türk atletizm tarihinin Akdeniz Oyunları'ndaki bayrak yarışlarında kazanılan ilk altın madalyası oldu.

Şilan Ayyıldız ise kadınlar 5000 metre finalindeki 15: 23.08'lik süresiyle bronz madalya elde etti.

Çift kadınlar kategorisinde mücadele eden milli tenisçiler Çağla Büyükakçay ile Berfu Cengiz de İspanyol Lucia Cortez Llorca-Maria Garcia Cid ikilisiyle oynadıkları bronz madalya maçını 6-2'lik setlerle 2-0 kazandı.

Madalya sayısı 71'e yükseldi

Milli sporcular, Taranto 2026'da günü 2 altın ve 4 bronz olmak üzere 6 madalyayla tamamladı.

Toplam madalya sayısını 71'e (33 altın, 14 gümüş, 24 bronz) çıkaran Türkiye, madalya tablosunda ev sahibi İtalya'nın ardından 2. sırada yer aldı.

2026 Akdeniz Oyunları, 3 Eylül Perşembe günü sona erecek.

Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Atletizmde Altın Madalya Kazandı - Son Dakika

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