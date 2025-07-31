Türkiye, Avrupa Tetratlon Şampiyonu Oldu

Türkiye, Litvanya'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Tetratlon Şampiyonası'nda erkek bayrak yarışı kategorisinde altın madalya elde etti.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre Kaunas kentindeki organizasyonda erkekler bayrak yarışı müsabakaları yapıldı.

Serhan Efe Ucarı ve Mehmet Doruk Özkan'dan oluşan milli takım, yarışı ilk sırada tamalayarak Avrupa şampiyonu oldu.