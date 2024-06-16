Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kurban Bayramı ve Babalar Günü'nü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kurban Bayramı ve Babalar Günü'nü kutladı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yayımladığı mesajla Kurban Bayramı ve Babalar Günü'nü kutladı. Mesajında, bayramların dayanışma ve yardımlaşmanın en üst seviyeye ulaştığı, birlik ve beraberliğin güçlendiği zamanlar olduğunu belirtti. Aynı zamanda Babalar Günü'nün de ilk gününe denk gelen Kurban Bayramı'nı kutlayan Türkoğlu, babaların karşılıksız sevgi ve fedakarlıklarıyla minnet borcumuzu ödeyemeyeceğimizi vurguladı.

16.06.2024 10:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yayımladığı mesajla Kurban Bayramı ve Babalar Günü'nü kutladı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda, "Dayanışma ve yardımlaşmanın en üst seviyeye ulaştığı; birlik ve beraberliğimizin güçlendiği mübarek Kurban Bayramı'nı karşılamanın heyecanını yaşıyoruz. Bayramlar, bizlere her daim ailemiz ve dostlarımızla bir araya gelerek paylaştığımız değerleri hatırlatmaktadır." denildi.

Türkoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nın ilk gününde aynı zamanda Babalar Günü'nü kutlamanın mutluluğunu da yaşıyoruz. Karşılıksız sevgileri ve fedakarlıklarıyla minnet borcumuzu asla ödeyemeyeceğimiz babalarımızı daima sevgi ve saygıyla hatırlıyoruz. Milletimizin ve bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyor; başta sevgili babam olmak üzere tüm babaların Babalar Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

Hidayet Türkoğlu, Kurban Bayramı, Babalar Günü, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kurban Bayramı ve Babalar Günü'nü kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:24 Özel’den Erdoğan’ın “İadeiziyareti hazmedemediler“ sözlerine yanıt gecikmedi Özel'den Erdoğan'ın "İadeiziyareti hazmedemediler" sözlerine yanıt gecikmedi
08:59 Kaçan boğa binanın çatısına çıktı Sahipleri bin bir zorlukla yakaladı Kaçan boğa binanın çatısına çıktı! Sahipleri bin bir zorlukla yakaladı
08:17 Kariye Camii’nde 79 yıl aradan sonra ilk bayram namazı kılındı Kariye Camii'nde 79 yıl aradan sonra ilk bayram namazı kılındı
08:08 Gaziantep’te katliam 5 kişiyi öldürüp aynı silahla intihar etti Gaziantep'te katliam! 5 kişiyi öldürüp aynı silahla intihar etti
07:28 Cumhur İttifakı’nda çatlak mı var Devlet Bahçeli’den bayram sabahı çok net mesaj Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli'den bayram sabahı çok net mesaj
09:49 Eşiyle sorunlar yaşayan polis memuru intihar etti Eşiyle sorunlar yaşayan polis memuru intihar etti
09:24 Bakan Uraloğlu duyurdu İşte bayram tatilinde ulaşımın ücretsiz olacağı yerler Bakan Uraloğlu duyurdu! İşte bayram tatilinde ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
08:42 Cezaevinden çıkan Nihal Candan doğum gününü kutladı Yazdığı not fotoğrafın önüne geçti Cezaevinden çıkan Nihal Candan doğum gününü kutladı! Yazdığı not fotoğrafın önüne geçti
07:56 Kirli Sepeti dizisinden bir ayrılık daha Bestemsu Özdemir ekibe veda etti Kirli Sepeti dizisinden bir ayrılık daha! Bestemsu Özdemir ekibe veda etti
07:51 Müslümanlar, Mescid-i Aksa’da Kurban Bayramı namazını eda etti Müslümanlar, Mescid-i Aksa'da Kurban Bayramı namazını eda etti
23:57 Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti
23:44 İtalya, Arnavutluk sürprizine izin vermedi: 2-1 İtalya, Arnavutluk sürprizine izin vermedi: 2-1
23:15 Adalarda elektrikli araç dönemi başladı Adalarda elektrikli araç dönemi başladı
23:03 Ersan Şen’den Eylem Tok’un oğluyla ilgili tepki çeken sözler Ersan Şen'den Eylem Tok'un oğluyla ilgili tepki çeken sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 10:13:09. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kurban Bayramı ve Babalar Günü'nü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement