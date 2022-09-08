TBF'den Gürcistan'ı yenen Karadağ'a baklavalı kutlama - Son Dakika
Üye Girişi

TBF'den Gürcistan'ı yenen Karadağ'a baklavalı kutlama

08.09.2022 10:38
TBF'den Gürcistan'ı yenen Karadağ'a baklavalı kutlama

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın grubunda Gürcistan'ı yenen Karadağ'ı, maç sonu soyunma odasına baklava göndererek kutladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın grubunda Gürcistan'ı yenen Karadağ'ı, maç sonu soyunma odasına baklava göndererek kutladı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yapılan A Grubu mücadelelerinde son maçların ardından ilk dört sırada yer alan İspanya, Türkiye, Karadağ ve Belçika, son 16 turuna yükseldi. Gruba ev sahipliği yapan ekip, son maçında Karadağ'a 81-73 yenilirken, şampiyonadan da elendi.

TBF, grupta yaptıkları maçta soyunma odası koridorlarında A Milli Basketbol Takımı oyuncularına saldıran Gürcistan ekibini yenmesi dolayısıyla Karadağ'ı, baklava göndererek tebrik etti.

Karadağ Basketbol Federasyonunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda baklava fotoğrafına yer verilerek "Baklava için teşekkürler @TBF, Berlin'de görüşürüz" ifadesi kullanıldı.

YORUMLAR
500
TBF, FIBA'nın kural hatası itirazını reddetmesini kınadı Açıklaması TBF, FIBA'nın kural hatası itirazını reddetmesini kınadı Açıklaması Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan FIBA'ya sert tepki Açıklaması Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan FIBA'ya sert tepki Açıklaması
Kaynak: AA

Gürcistan, basketbol, Türkiye, Karadağ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TBF'den Gürcistan'ı yenen Karadağ'a baklavalı kutlama - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:11 Antalya'da panik anları! Balkondan mandal almak isteyen otizm hastası marketin içine düştü
15:05 Sosyal medya bu bakışları konuşuyor! Galatasaray'ın yeni transferi Icardi hakkında "hızlı başladı!" yorumu yapıldı
14:56 Mansur Yavaş, muhtarları CHP lideri Kılıçdaoğlu'na şikayet etti: Köylerine havaalanı istemeye başladılar neredeyse
14:35 Macron'un, Rusya'nın Ukrayna işgalini Zelenski'nin açtığı telefonla öğrendikten sonraki yüz hali ortaya çıktı
14:26 Trabzon'da 3 kızını tabancayla öldürmüştü! O baba, mahkemede konuştu: Allah'tan af diliyorum
14:21 Hillary Clinton: Zelenski, gerçek bir savaş dönemi lideri, ondan çok etkilendim
14:03 İYİ Parti lideri Akşener'den, Ekrem İmamoğlu'na 3 yıl sonra ilk ziyaret! Tören mangasıyla karşılandı
14:01 Rusya lideri Putin'in "kandırıldık" sözleri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haklı
13:37 Tüyler ürperten olay! Ali Sürmeli'nin annesi kendisini ağaca astı!
15:02 İstanbullular dikkat! 24 ilçeden bugün ve yarın 8 saat elektrik kesintisi yaşanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 15:20:40. #1.11#
SON DAKİKA: TBF'den Gürcistan'ı yenen Karadağ'a baklavalı kutlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement