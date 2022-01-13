Türkiye Binicilik Federasyonu yarışma sezonu açılıyor

Türkiye Binicilik Federasyonu, engel atlama yarışmalarının 15-16 Ocak tarihlerinde Dila Atlı Spor Kulübü ev sahipliğinde yapılacağını duyurdu.

SIEC'in (Uluslararası Binicilik Merkezi) sponsorluğunda düzenlenen yarışmalar kapsamında yıldız, genç, 25 yaş altı binici ligleri ile amatör ve yeni biniciler de kupa için mücadele edecek.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, şu ifadeleri kullandı:

"Atatürk'ün 'Ben, sporcunun zeki, çevik aynı zamanda ahlaklısını severim' anlayışıyla başarılı sporcular yetiştirerek binicilik sporunu geleceğe taşımak vizyonumuzdur. Her biri kendi alanında başarılı, ömrünü atlara ve biniciliğe adamış ekibimiz, icraat ve hizmeti ön planda tutan şeffaf, adil ve yenilikçi bir program uygulamayı ilke edinmiştir. Öncelikli hedefimiz katılımcı ve eşitlikçi yönetim anlayışıyla binicilik sporunun kalkınmasını ve evrensel bir vizyon çerçevesinde uluslararası alanda başarıya ulaşmasını sağlamaktır."

Türkiye'de Engel Atlama, At Terbiyesi, Atlı Dayanıklılık, Atlı Jimnastik, Pony ve Üç Günlük yarışma olmak üzere 6 ana disiplin çerçevesinde yapılan binicilik sporunda yıldızlar, gençler, genç yetişkinler, kadınlar ve ustalar kategorilerinde yarışlar düzenleniyor.