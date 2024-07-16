Türkiye Boks Milli Takımı Paris Olimpiyatları\'na Hazır

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TÜRKİYE Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç , "Tokyo Olimpiyatları'ndan sonra bir çalışma programımız oldu. Dünya şampiyonası düzenlendi. Kızlarımız dünya şampiyonu oldu. Erkekler U-22'de şampiyon oldular. Daha sonra Avrupa şampiyonasında 3 tane altın madalya almış olduk. Süreç sürekli bizim başarılarımızla devam etti. Tüm hazırlıklarımız olimpiyatlar içindi. Herhangi bir aksilik olmazsa 8 kota aldığımız Paris Olimpiyatları 'ndan yüz akımızla dönmek istiyoruz" dedi.

26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan 33'üncü Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılacak olan Türkiye Boks Milli Takımı'nın hazırlık süreçlerini Demirören Haber Ajansı'na değerlendiren Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Polonya'da yapılan Avrupa oyunlarında Avrupa 1'incisi olarak Paris Olimpiyatları için 6 kota aldıklarını hatırlatarak, "Bizim için önemli olan madalya değil olimpiyat kotası almaktı. Avrupa'da biz 6 kota aldık Fransa 7 kota aldı. Bazı ülkelerse hiç kota alamadı. Olimpiyatlardan sonra 2'nci elemeler İtalya'da oldu ve orada 1 kota aldık. Son kota oyunları Bangkok'ta yapıldı yine orada da 1 kota aldık. Kıl payı kaçırdığımız 2 kotamız var. Bizim hedefimiz 10 kota almaktı. O şansı da yakalamamıştık ama olmadı. 8 sporcunun kota alması Türk boks tarihinde en önemli rakam oldu. Kota alan tüm sporcularımız benim başkanlık dönemimde üst miniklerden başlayıp bu yıllara gelen sporcularımız. Paris'e çok hazırlıklı ve iddialı gidiyoruz" diye konuştu.

'KAMP YAPACAK PARTNER BULAMIYORDUK'

Daha önce kamp yapacak partner bulamadıklarını şimdi ise dünya takımlarının boks milli takımı ile kamp yapmak istediklerini ifade eden Gözgeç, "Fransa, Kolombiya Ürdün ve İrlanda gibi ülkelerle 4'lü, 5'li kamplar yaptık. Kızlarımızı 10 günlüğüne Fransa'ya kampa gönderdik. Erkekler ise Ankara'da TOHM'da kampa başladılar. Şimdi burada son çalışmalarımızı yapıyoruz. Nasip olursa bu ayın 22'sinde İstanbul'da toplanacağız. 23 Temmuz'da ilk kafile olarak biz gideceğiz. 26'sınıda açılış olacak, 27'sinde bizim maçlarımız başlayacak. Kapanışı da bizim maçlarla yapacağız. 10 ağustosta bitireceğiz. 10 ağustos demek final demek, altın madalya ve gümüş madalya demek. Bizim için 2-8 ağustos arası olan maçlar önemli. Tüm bunların yanında 3 sporcumuz seri başı oldu. Söylediğim gibi heyecanlıyız ve iddialıyız. Değerlendirme kuruluşlarına göre Türk boksu 2 altın, 2 gümüş kazanır diye öngörüyorlar. Biz daha da ilerisine bakıyoruz. Bakanlığımızın da bizden beklentileri var, boksu ilk sıraya koymuşlar. Bunula gurur ve onur duyuyorum. Kendimi daha da fazla sorumlu hissediyorum. Herhangi bir aksilik olmazsa yüz akımızla oradan dönmek istiyoruz" dedi.

'HEDEFİMİZ OLİMPİYATLARA GENÇ KADROYLA GİTMEK'

Her spor branşında genç jenerasyonun yetiştiğini, bu durumun da Türkiye'ye için büyük bir avantaj sağladığını aktaran Gözgeç, "Yaşı ilerlemiş 31-32 yaşındaki sporcular adının listeye konulmasını istiyor. Antrenör istiyor, klüp başkanı istiyor. Biz bu konuda iyi olanla, genç olanla ve Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edebilecek insanlarla yürümek istiyoruz. Tabii bunların bir bedeli var. Olimpiyatlardan sonra federasyon başkanlığı için seçimler var. Aleyhimize ilerleyeceğimi düşünüyorum bu sürecin. Fakat bu bizi ilgilendirmiyor bizim tek hedefimiz olimpiyatlara genç kadroyla gitmek. Sporcular genç olunca sporun da kıymeti artıyor. Devamlılığı, sürekliliği daha fazla oluyor. Genç çocuklar daha da istekli. İnşallah şuan ki mevcut genç takımımızdaki sporcularımız 2028 olimpiyatlarında da Türkiye'yi temsil eder" ifadelerinde bulundu.