Demir, yarış içinde 20.11.00'lık 5 bin metre geçiş derecesiyle, bu mesafenin de gençler Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika

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