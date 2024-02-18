Türkiye Büyükler Ferdi Salon Atletizm Şampiyonası Rekorlarla Tamamlandı - Son Dakika
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Türkiye Büyükler Ferdi Salon Atletizm Şampiyonası Rekorlarla Tamamlandı

Türkiye Büyükler Ferdi Salon Atletizm Şampiyonası Rekorlarla Tamamlandı

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Büyükler Ferdi Salon Atletizm Şampiyonası'nda, birçok rekor kırıldı. 458 sporcunun yer aldığı organizasyonda, Berke Akçam 400 metre yarışında 46.22'lik derecesiyle 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı. Eda Nur Tulum ise 400 metrede 54.02'lik derecesiyle 20 yaş altı Türkiye rekorunu egale etti. Dilek Koçak 800 metrede 2.02.46 koşarak 20 yaş altı Türkiye rekorunu kıran isim oldu. Salih Teksöz ise 800 metrede 1.47.70 koşarak büyükler Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu. Üç adım atlamada Emre Çolak, 15,28 metrelik atlayışıyla 18 yaş altı salon Türkiye rekorunu kırdı.

18.02.2024 20:37
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Türkiye Büyükler Ferdi Salon Atletizm Şampiyonası, kırılan rekorlarla tamamlandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 142 kadın, 316 erkek olmak üzere toplamda 458 sporcu yer aldı.

400 metre yarışında 46.22'lik derecesiyle Berke Akçam, 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırarak birinci oldu.

Eda Nur Tulum ise 400 metrede 54.02'lik derecesiyle Nevin İnce'ye ait 20 yaş altı Türkiye rekorunu egale etti.

800 metrede 2.02.46 koşan Dilek Koçak, kendisine ait 20 yaş altı Türkiye rekorunu kırmayı başardı.

Salih Teksöz de 800 metrede 1.47.70 koşarak, Ömer Faruk Bozdağ'a ait büyükler Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

Üç adım atlamada da 15,28 metrelik atlayışıyla Emre Çolak, 18 yaş altı salon Türkiye rekorunu kırdı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Türkiye Büyükler Ferdi Salon Atletizm Şampiyonası Rekorlarla Tamamlandı - Son Dakika
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