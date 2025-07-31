Türkiye, Çeyrek Finalde İspanya'ya Yenildi

FIBA Erkekler 18 Yaş Altı Basketbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finalde İspanya'ya 77-54 mağlup oldu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Belgrad Arena'da oynanan maçta ay-yıldızlılar, ilk çeyreği 12-9 geride tamamladı. Milliler, soyunma odasına 13 sayı (34-21) geride girdi.

İspanya karşısında üçüncü periyodu 59-33 geride tamamlayan genç milli takım, müsabakadan da 77-54 mağlup ayrıldı.

İspanya karşısında milli takımda Yücel Çağın Başaran 14, Ahmet Berkay Gönül 12 sayı kaydetti.

Organizasyonda yarı final oynama şansını kaybeden ay-yıldızlı takım, 5-8'incilik klasman maçına çıkacak. Milliler, İtalya-Sırbistan maçının mağlubu ile 2 Ağustos Cumartesi günü karşılaşacak.