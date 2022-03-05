Türkiye, Davis Kupası'nda Özbekistan'ı yenerek ilk defa Dünya Grubu 1'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye, Davis Kupası'nda Özbekistan'ı yenerek ilk defa Dünya Grubu 1'e yükseldi

05.03.2022 18:00
Türkiye, Davis Kupası'nda Özbekistan'ı yenerek ilk defa Dünya Grubu 1'e yükseldi

A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Kupası play-off müsabakasında Özbekistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk defa Dünya Grubu 1'e yükselmeyi başardı.

A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Kupası play-off müsabakasında Özbekistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk defa Dünya Grubu 1'e yükselmeyi başardı.

Taşkent'te dün play-off'un ilk maçında Özbek sporcu Sanjar Fayziev ile karşılaşan Cem İlkel, 2 saat 38 dakika süren maçı 6-3, 6-7 ve 6-4'lük setlerle kaybetti. İlk günün ikinci eşleşmesinde ise Altuğ Çelikbilek ile Sergey Fomin karşı karşıya geldi. Altuğ Çelikbilek, Özbek sporcu Fomin karşısında 1 saat 16 dakika süren maçı 6-3 ve 6-4'lük setlerle kazanmayı başardı.

Bugün oynanan ikinci gün müsabakalarında çiftlerde Yankı Erel-Ergi Kırkın ikilisi, Sanjar Fayziev-Sergey Fomin çiftine 6-2 ve 6-4'lük setlerle yenildi. Teklerde ilk maçta Altuğ Çelikbilek, Sanjar Fayziev karşısında 4-6, 6-1 ve 6-4'lük setlerle galip gelirken, ikinci eşleşmede Cem İlkel, Sergey Fomin'e karşı çıktığı kritik maçı 7-6'lık setlerle kazandı.

Bu sonuçlarla Özbekistan'ı 3-2 yenen milli takım, tarihinde ilk defa Dünya Grubu 1'e yükselmeyi başardı.

Durmuş: "Dünya Grubu'na da çıkacağız. Hedef Dünya Grubu"

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, karşılaşmaların ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeş Özbekistan ile çok heyecanlı bir play-off geçirdiklerini, hep geriden gelip sonunda kazanmayı bildiklerini kaydederek, "Özbekistan'a karşı çıktığımız maçı kazanarak Dünya Grubu 2'den Dünya Grubu 1'e tarihimizde bir ilki başararak çıkmış bulunuyoruz. Ülkemize hayırlı olsun." diye konuştu.

"Tabii ki devletimizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü ve desteğiyle, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, bizzat Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun destekleriyle çocuklarımız bunu başardı." diyen Durmuş, "Türkiye bir tenis ülkesi ve bunu ispatlamaya başlamış durumdayız. Daha büyük hedeflerimiz var. Daha iyi işler yapacağız. Dünya Grubu'na da çıkacağız. Hedef Dünya Grubu. İnşallah dünyanın en iyi sporcusunu da bu ülke yetiştirecektir." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Türkiye Davis Kupası ilk gününde Özbekistan ile 1-1 berabere kaldı Türkiye Davis Kupası ilk gününde Özbekistan ile 1-1 berabere kaldı Davis Cup Özbekistan Türkiye eşleşmesinde kuralar çekildi Davis Cup Özbekistan Türkiye eşleşmesinde kuralar çekildi

Özbekistan, Play Off, Türkiye, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye, Davis Kupası'nda Özbekistan'ı yenerek ilk defa Dünya Grubu 1'e yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
17:58 Emre Belözoğlu, Beşiktaş karşısında rekora koşuyor!
17:53 15 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunan sapık tutuklandı
17:23 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba: Rus askerler kadınlarımıza tecavüz ediyor
17:15 Cüneyt Çakır'ın yeni adresi şaşırttı! Türkiye'den ayrılıyor
17:04 Rusya, 9 ülke ile ithalatı artırma kararı aldı! Aralarında Türkiye de var
16:52 Putin, Avrupa'nın yaptırımlarını savaş ilanı olarak yorumladı: Her şey planlandığı gibi gidiyor
16:23 Gelinini miras yüzünden öldürmüştü! Cezaevinde koronavirüse yakalanan kayınpeder öldü
16:16 Kendisinden 17 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi! Kaan Taşaner soruları yanıtsız bıraktı
16:11 Abramovich, Bitlisli aşiret ağası Muhsin Bayrak'la görüşmek için geldi! Konu ise Chelsea'nın satışı
15:35 "Suçlu Zelenski" diyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a göre müzakerelerden sonuç çıkmayacak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 18:08:11. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye, Davis Kupası'nda Özbekistan'ı yenerek ilk defa Dünya Grubu 1'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement