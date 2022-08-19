Osman Çakmak, "Müzemizde eksik olan dünya kupasını istiyoruz"

Türkiye'de düzenlenecek olan 2022 Dünya Şampiyonasına Ampute Milli Futbol Takımı Erzurum'da hazırlanıyor. Çalışmalarını hızla sürdüren futbolcular 30 Eylülde Fransa ile oynayacakları grup maçına hazır olmak istiyor.

Erzurum Yükse İrtifa Kamp Merkezinde Dünya Şampiyonası için kampa giren Ampute Milli Futbol Takımı tüm hızıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu sene Türkiye'de düzenlenecek olan 2022 Dünya Şampiyonasına 24 takım katılacak. İki Avrupa kupası şampiyonluğu ve dünya üçüncülüğü bulunan milliler turnuvada şampiyon olarak dünya kupasını da müzeye getirmek istiyor. 30 Eylül'de ilk grup maçını Fransa ile oynayacak olan milliler daha sonra ise Liberya ve Haiti ile oynayacak. Öte yandan Erzurumspor teknik heyeti ve futbolcuları da Ampute Milli Futbol Takımını antrenman sırasında ziyaret ederek millilere başarı dileklerinde bulundu.

"Müzemizde eksik olan dünya kupasını istiyoruz"

Zirvede kalıcı olmak istediklerini söyleyen Ampute Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak, "Ampute futbol tarihinde ilk kez Erzurum'da kamp yapıyor. Biz ilk kez bir dünya şampiyonasına ev sahipliği yapıyoruz. Daha önceki faaliyetlerde ülke sayısı biraz azdı. Şuanda ülke sayısı 24'e çıkmış bulunuyor. Müzemizde eksik olan bir tek dünya şampiyonluğu kupası onu kazanmak için hazırlanıyoruz. Buraya enerji ve oksijen depolamaya geldik. İlk günden beri her zaman söyledim, Antalya'da kamp yaptık daha sonra İstanbul'da yaptık, İzmit'te yaptık. İngiltere'yle hazırlık maçı yaptık ama Erzurum bizim için çok önemli bulunuyor. Buradaki kampta artık takımın fiziksel ve devamlılık anlamında en üst düzeye çıkacağı noktadır. Bence açık söylemek gerekirse hoca arkadaşlarımızın hepsine sabır diliyorum. Takımda hocalık yapmaktansa kaptanlık yapmak biraz daha kolaydı. Hoca olduğum zaman sorumluluk ve birde milli takıma hocalık yaparken sorumluluk ve bilinç biraz daha farklı oluyor. Daha önce takım kaptanıyken bir söz söylemiştim. Zirveye çıkabilirsin ama önemli olan zirvede kalıcı olmaktır. Şimdi çıtayı çok yükselttik orada kalmak için işimiz biraz zor olacak. Çalışmamız lazım disiplinli olmamız lazım. Arkadaşlar derdi biz asker miyiz, bende evet hepiniz birer askersiniz derdim. Buradaki kampımız mükemmel geçiyor. Çok güzel bir ortam var. Gayet güzel bir kamp merkezi var burada takımlara ve tüm branşlara burayı mutlaka tavsiye ediyorum. Halkın bize bakışı düşüncesi çok olumlu oldu. İki kez Avrupa şampiyonu olduk dünya üçüncüsü olduk. Devamında da dünya şampiyonasına hazırlanıyoruz. 30 Ağustos'ta kampımız sona eriyor daha sonrasında 5 gün izin yapacağız" dedi.

"85 milyon vatandaşımızı sokaklara dökeceğiz"

Misafir olarak gelecek takımları güzel ağırlayacaklarını belirten Çakmak, "İşin güzel tarafı gerçekten bize inanan bize güvenen 85 milyon var. Bizde takım olarak bu durumun farkındayız. Rakiplerimizi asla küçümsemiyoruz. Saygı duyacağız ama taraftar desteğiyle Türk milletini arkamıza alarak, çok çalışarak, Brezilya, Arjantin, Fransa ve İspanya gibi takımları en güzel şekilde ağırlayarak her maçı final niyetinde düşünerek karşılayacağız. Toplamda 7 maç yapacağız 30 Eylülde grupta ilk maçımız Fransa ile olacak. Daha sonra Liberya ve Haiti ile oynayacağız. Grubu lider bitirerek eleme turlarında kim karşımıza gelirse elimizden geldiğince oynayarak, 9 Ekimde Türk halkını zafer kutlaması için sokaklara dökeceğiz" diye konuştu.

"Tek eksik dünya kupası onu da kazanacağız"

Dünya şampiyonasını şampiyon olarak bitirmek istediklerini kaydeden Ampute Milli Takım Forveti Ömer Güleryüz, " Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi hep merak ettiğimiz bir yerdi. Havası güzel ortamı çok güzel olan bir yerdeyiz. Şuanda 5'nci kampımızdayız ve son 2 kampımız daha var. Turnuvanın yaklaşmasıyla beraber burada kampa girerek tamamen hazır olmayı amaçlıyoruz. Dünya şampiyonasında şampiyon olmak istiyoruz. İki tane Avrupa şampiyonluğumuz var eksik olan dünya şampiyonluğunu da elde etmek istiyoruz. Ülkemizde gerçekleşecek olan çok güzel bir şampiyona olacak. Buraya gelecek olan kupayı da takım halinde buradan göndermek istemiyoruz. Avrupa şampiyonasında geçen sene gol kralı, en iyi forvet ve en değerli oyuncu olarak tamamladım. Bireysel ödüller bizi her zaman motive eder ama bizim önceliğimiz her zaman takım halinde kazanılan kupalar. Bunu düşündükten sonra diğerleri de peş peşe geliyor. Gol kralı olduğumda 11 golüm vardı. Dünya kupasında da kupayı alarak bireysel ödüllerde elde etmek istiyoruz" şeklinde konuştu. - ERZURUM