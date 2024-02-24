Türkiye\'de ilk defa düzenlenen \'Kar Ragbi Şampiyonası\' Isparta\'da başladı

Spor

Türkiye'de ilk defa düzenlenen "Kar Ragbi Şampiyonası" Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nde başladı.

Şampiyonaya yaklaşık 200 sporcu katıldı.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk "Kar Ragbi Şampiyonası"nın Isparta'da düzenlendiğini söyledi.

Şampiyonanın kentin tanıtımı açısından çok güzel bir organizasyon olduğunu belirten Danayiyen, "Davraz'da hava şartlarından dolayı kar az, şampiyonaya 14 takım katılıyor. 200'e yakın sporcumuz var. Bugün ve yarın şampiyon devam edecek. Türkiye'de ilk olması bizim içinde çok güzel." diye konuştu.

Türkiye Ragbi Federasyonu Genel Sekreteri Tekin Yaman da "Gelecek sene yönetim olarak değerlendireceğiz plaj ragbisini burada yapmayı düşünüyoruz. İnşallah olursa güzel bir karşılaşma olur." ifadelerini kullandı.

Sporculardan Nuran Karakoyuncu ise Davraz'a ilk kez geldiğini ve çok beğendiğini dile getirdi.