Kaynak: İHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika
Son Dakika › Spor › Türkiye Futbol Federasyonu, harcama limitlerinin 20 Haziran Pazartesi 18.00'da açıklanacağını duyurdu. - Son Dakika
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