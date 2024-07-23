Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına Dr. Ferhat Gündoğdu'yu atadı
Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu başkanlığına Dr. Ferhat Gündoğdu'nun atandığını duyurdu. Gündoğdu, yeni görevine başlamak için hazırlıklara başladı ve futbol hakemliği alanında deneyimli bir isim olarak biliniyor.
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23.07.2024 14:15:14. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına Dr. Ferhat Gündoğdu'yu atadı - Son Dakika
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