Alper Ulusoy, VAR kadrosunda yer alacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Alper Ulusoy'un VAR kadrosuna alındığını açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Süper Lig hakemimiz Alper Ulusoy, kendi isteğiyle VAR kadrosunda yer alabilme dilekçesini Merkez Hakem Kurulu'na sunmuştur. Merkez Hakem Kurulu kendisinin VAR kadrosunda görev alma isteğini onaylamıştır" denildi.
- İstanbul
Kaynak: DHA
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