Alper Ulusoy, VAR kadrosunda yer alacak - Son Dakika
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Alper Ulusoy, VAR kadrosunda yer alacak

27.07.2022 16:59
Alper Ulusoy, VAR kadrosunda yer alacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Alper Ulusoy'un VAR kadrosuna alındığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Alper Ulusoy'un VAR kadrosuna alındığını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Süper Lig hakemimiz Alper Ulusoy, kendi isteğiyle VAR kadrosunda yer alabilme dilekçesini Merkez Hakem Kurulu'na sunmuştur. Merkez Hakem Kurulu kendisinin VAR kadrosunda görev alma isteğini onaylamıştır" denildi.


- İstanbul
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TFF: 'Süper Lig hakemimiz Alper Ulusoy, kendi isteğiyle VAR kadrosunda yer alabilme dilekçesini Merkez Hakem Kurulu'na sunmuştur. TFF: 'Süper Lig hakemimiz Alper Ulusoy, kendi isteğiyle VAR kadrosunda yer alabilme dilekçesini Merkez Hakem Kurulu'na sunmuştur. Süper Lig hakem atamalarında yeni dönem Süper Lig hakem atamalarında yeni dönem Büyükekşi : 'Yabancı hakem getirmek için değil, ihtiyaç olması durumunda VAR hakemi getirme kararı aldık' Büyükekşi : 'Yabancı hakem getirmek için değil, ihtiyaç olması durumunda VAR hakemi getirme kararı aldık'
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Alper Ulusoy, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alper Ulusoy, VAR kadrosunda yer alacak - Son Dakika

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