Alper Ulusoy, VAR kadrosunda yer alacak

Federasyondan yapılan açıklamada, "Süper Lig hakemimiz Alper Ulusoy, kendi isteğiyle VAR kadrosunda yer alabilme dilekçesini Merkez Hakem Kurulu 'na sunmuştur. Merkez Hakem Kurulu kendisinin VAR kadrosunda görev alma isteğini onaylamıştır" denildi.

Büyükekşi : 'Yabancı hakem getirmek için değil, ihtiyaç olması durumunda VAR hakemi getirme kararı aldık'

Kaynak: DHA

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