TFF, Süper Lig Futbolcu Uygunluğu'nda değişikliğe gitti - Son Dakika
Üye Girişi

TFF, Süper Lig Futbolcu Uygunluğu'nda değişikliğe gitti

08.08.2022 18:43
TFF, Süper Lig Futbolcu Uygunluğu'nda değişikliğe gitti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Süper Lig Futbolcu Uygunluğu'nda değişiklik yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Süper Lig Futbolcu Uygunluğu'nda değişiklik yapıldı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kulüplerin A takım listesi en fazla 35 futbolcudan oluşabilecek. Listede yer alan 35 futbolcudan en az 14 futbolcu, Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip olacak. Açıklamaya göre, kulüpler bu sezon A takım listesinde 21 yabancı tescil ettirebilecek ve 21 kişilik maç kadrosunda en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurabilecek. Maç kadrosunda yer alan 14 oyuncudan en fazla 8 tanesi aynı anda sahada yer alabilecek. Ayrıca A takım listesinde yer alacak olan yerli oyunculardan en az 4'ünün 01.01.1998 ve sonraki tarihlerde doğmuş olması gerekiyor.


YORUMLAR
500
Bursaspor, 3 bin 756 adet yeni sezon forması sattı Bursaspor, 3 bin 756 adet yeni sezon forması sattı İçel İdmanyurdu'nda isim değişikliği İçel İdmanyurdu'nda isim değişikliği
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF, Süper Lig Futbolcu Uygunluğu'nda değişikliğe gitti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:32 Marcao'yu transfer eden Sevilla'nın gözü yine Galatasaray'da! Nelsson için bastırıyorlar
18:12 Bu sene kış geç gelecek! Ekim ayı sıcakları yüksek seyredecek
17:28 Ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya'nın göğüs dekolteli pozu ilgi çekti! İlk yorum sevgilisinden geldi
17:18 Gazeteci Latif Şimşek'i darp etmişti! 11 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
17:16 Fenerbahçe'nin ünlü taraftarı Rambo Okan, Beşiktaşlı mı olacak? Güzel fenomenden istekleri duyanları gülümsetti
17:14 Yıllar onu hiç değiştirmemiş! Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı rolünde oynayan Müge Ulusoy, düzgün fiziğiyle beğeni topluyor
17:01 2023 seçimleri öncesi yeni bir parti daha kuruldu: Milliyetçi Sol Parti
16:55 Fenerbahçe resmen duyurdu! 10 numaralı forma Arda Güler'e verildi
16:56 Usta oyuncu Defne Yalnız: Parmağıma hiç fuhuş yüzüğü takmadım, bunun da onurunu ve rahatlığını yaşıyorum
16:51 Hollanda'da Türk fırtınası! Burak Yılmaz, Fortuna Sittard formasıyla çıktığı ilk maçta enfes bir frikik attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 18:43:47. #1.11#
SON DAKİKA: TFF, Süper Lig Futbolcu Uygunluğu'nda değişikliğe gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement