Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş oldu - Son Dakika
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Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş oldu

29.06.2022 14:30
Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş oldu

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nda başkan seçilen İbrahim Türkiş, "Bugün yapılan genel kurulla yeni federasyonumuzun kurulması; asla güreşin bölünmesi değil, günümüzün koşullarında her alanda olan uzmanlaşma ve ihtisasın yapılması için bir tercih olarak görülmelidir.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nda başkan seçilen İbrahim Türkiş, "Bugün yapılan genel kurulla yeni federasyonumuzun kurulması; asla güreşin bölünmesi değil, günümüzün koşullarında her alanda olan uzmanlaşma ve ihtisasın yapılması için bir tercih olarak görülmelidir. Bu nedenle Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu olarak, Türkiye Güreş Federasyonu'nun yine bizim başımızın tacı olduğunu söylüyorum" dedi.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu 1'inci Olağan Genel Kurulu, Ankara'da bir otelde düzenlendi. Genel kurul gündeminin okunmasının ardından, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı divan başkanı oldu. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu başkanlığına tek aday olarak giren İbrahim Türkiş, kurulda kullanılan 119 oyun 111'ini alarak başkanlığa seçildi. Türkiş, genel kurula katılım gösteren herkese teşekkür ederek  "Bugün yapılan genel kurulla yeni federasyonumuzun kurulması; asla güreşin bölünmesi değil, günümüzün koşullarında her alanda olan uzmanlaşma ve ihtisasın yapılması için bir tercih olarak görülmesi lazım. Bu nedenle Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu olarak, Türkiye Güreş Federasyonu yine bizim başımızın tacı. Bu yeni ihtisaslaşma ayrımının yapılma amacını kısaca şöyle özetleyebiliriz; Güreş federasyonumuz asıl hedefi olan olimpiyatlarda ülkemizin daha iyi temsil edilmesi için çok daha rahat edecekleri, huzurla çalışacakları bir imkanı elde etmiş olacaklar. Bizim de yeni federasyon olarak bugünden itibaren yapacağımız şey şudur; gerek yağlı güreş, gerek karakucak, gerek şalvar, aba, kuşak güreşlerimizin tamamını Türkiye'de olduğu kadar dünyada da tanınır hale getirmek. Tek hedefi güreşler için mücadele etmek olan federasyonu en etkili şekilde oluşturmak olacaktır. Bundan sonra pehlivanlarımız yakın temasımızda olacaklar. Türkiye Güreş Federasyonumuzda aşırı organizasyon programı içinde güçlük çekmemiş olacaklar" diye konuştu.

"BUGÜN BİZİM İÇİN MİLAT"

Türkiş, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun yeni bir filizin şahlanışı olduğunu ifade ederek, "Bugün bizim için bir milat, bugünden itibaren yeni, orijinal bir yapı oluşacak. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Geleneklerimiz korunacak ama kural ve nizamın eksiksiz uygulanacağını hiçbir istismara fırsat verilmeyeceğini ifade ediyorum. Yüz akımız olan organizasyonları layıkıyla yapmak için tedbirler alacağız. Ancak bunları yaparken yeni bir anlayış bizimle olacak. Bu anlayış yağlı güreşe, karakucağa değer katacak. Bir yerde disiplin ve nizam yoksa gelecek yoktur. Bunu mutlak suretle sağlayacağız. Federasyonla ilgili sponsorluk çalışmaları için gayret ederek bütçemizi yükseltmeye çalışacağız. Hakemlerimizde kökten bir değişikliğe gideceğiz. Hakem heyetiyle ilgili ücretler federasyona baştan yatacak, federasyonumuz görevlilere ücretlerini otomatik olarak verecektir. Camiamızı korumak adına bunu yapacağız. Her şeyi şeffaf hale getireceğiz" dedi.

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Kaynak: DHA

İbrahim Türkiş, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş oldu - Son Dakika

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