11. Uluslararası Aba Güreşi Dünya Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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11. Uluslararası Aba Güreşi Dünya Şampiyonası sona erdi

05.09.2022 08:38

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca Hatay'da düzenlenen 11. Uluslararası Aba Güreşi Dünya Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca Hatay'da düzenlenen 11. Uluslararası Aba Güreşi Dünya Şampiyonası sona erdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Aba Güreşi Mersahı'nda düzenlenen şampiyonaya, 36 ülkeden 150 sporcu katıldı.

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Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Türkiye, Hatay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 11. Uluslararası Aba Güreşi Dünya Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 11. Uluslararası Aba Güreşi Dünya Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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