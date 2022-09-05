Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca Hatay'da düzenlenen 11. Uluslararası Aba Güreşi Dünya Şampiyonası sona erdi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi Aba Güreşi Mersahı'nda düzenlenen şampiyonaya, 36 ülkeden 150 sporcu katıldı.
Kaynak: AA
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