Türkiye Grekoromende İkinci Oldu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye Grekoromende İkinci Oldu

Türkiye Grekoromende İkinci Oldu
22.04.2026 22:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda Türkiye takım halinde ikincilik elde etti, Rıza Kayaalp rekor kırdı.

Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, grekoromen stilde takım halinde ikinciliği elde etti.

Başkent Tiran'daki organizasyonda grekoromen stil müsabakaları tamamlandı. Türkiye, grekoromen stilde 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp, 13'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak rekor kırdı.

Murat Fırat (67 kilo) gümüş madalyanın sahibi olurken, Kerem Kamal (63 kilo) ve Cengiz Arslan (72 kilo) bronz madalya aldı.

Ömer Halis Recep (55 kilo), Abdulkadir Çebi (97 kilo) ve Doğan Kaya (87 kilo) ise sıkletlerinde organizasyonu 5'inci sırada tamamladı.

Türkiye, grekoromen stilde takım halinde 121 puanla ikinci oldu. Azerbaycan 133 puanla birinciliği elde ederken, Gürcistan 118 puanla üçüncü sırayı aldı.

Akgül: "Grekoromende tarihi bir şampiyonayı geride bırakıyoruz"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, grekoromen stilde başarılı bir şampiyonayı geride bıraktıklarını söyledi.

Akgül, takım halinde ikinci olduklarını aktararak, "Grekoromende tarihi bir şampiyonayı geride bırakıyoruz. Rıza'nın şampiyonluğu dünyada ses getirdi. Burada tribünlerin Türklerle tıka basa dolu olması büyük gururdu. Takımımızı tebrik ediyorum. Gönül takım şampiyonu olmak isterdi ama az bir farkla kardeş ülkemiz Azerbaycan birinci oldu. O anlamda da üzülmedik. Kupayı Azerbaycanlı kardeşlerimiz aldı, onlara da yakıştı. Biz onlarla biriz, birlikte kamp yapıp çalışıyoruz. Biz şampiyon olsaydık onlar da üzülmezdi." ifadelerini kullandı.

Yarıştıkları 10 sıkletin 7'sinde madalya maçına çıktıklarını vurgulayan Akgül, "10'da 7 gerçekten çok büyük başarı. Garanti madalya gördüğümüz iki-üç madalya maçı da olmadı. 10'da 10 madalya maçıyla da dönebilirdik. Ufak tefek hatalarımız var, kendimizi gördük buralarda. Takımımızda ciddi bir yükseliş var. Gidişattan memnunuz. İnşallah dünya şampiyonasında da iyi performans göstereceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Öte yandan grekoromen stilde Avrupa şampiyonu Azerbaycan ve ikinciliği elde eden Türkiye'nin sporcuları birlikte fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Rıza Kayaalp, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Grekoromende İkinci Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Talip Konyali Talip Konyali:
    DÜNYA ŞAMPİYONASI BUNDAN DAHA ÇETİN GEÇER...BURDA 2 OLMAK ASLA YETMEZ..BENCE ..AMA UMARIM İYİ GEÇER... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul saldırganının annesi neden tutuklandı Savcılıktan açıklama var Okul saldırganının annesi neden tutuklandı? Savcılıktan açıklama var
Sosyal medya ve doğum izni düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM’de kabul edildi Sosyal medya ve doğum izni düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Hürmüz’de el konulan gemiden çıkanlar Trump’ı rahatsız etti Hürmüz'de el konulan gemiden çıkanlar Trump'ı rahatsız etti
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı
Trans bireylerin kavgasını bekçiler biber gazı kullanarak ayırdı Trans bireylerin kavgasını bekçiler biber gazı kullanarak ayırdı
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi

23:34
’’Biliyorduk’’ diyen Volkan Demirel, Galatasaray’ın zayıf karnını açıkladı
''Biliyorduk'' diyen Volkan Demirel, Galatasaray'ın zayıf karnını açıkladı
23:07
TBMM’den geçti Kadınların doğum izni artıyor, 15 yaş altına da sosyal medya yasaklanacak
TBMM'den geçti! Kadınların doğum izni artıyor, 15 yaş altına da sosyal medya yasaklanacak
22:26
Bir sürpriz daha Fenerbahçe’den sonra Galatasaray da kupaya veda etti
Bir sürpriz daha! Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da kupaya veda etti
22:07
Japonya’nın Iwate eyaletinde orman yangını
Japonya'nın Iwate eyaletinde orman yangını
22:06
Sincan’da öğrenci tabancayla okula geldi
Sincan'da öğrenci tabancayla okula geldi
21:59
Ünlü sunucu Serap Paköz meme kanserine yakalandı
Ünlü sunucu Serap Paköz meme kanserine yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 23:50:01. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye Grekoromende İkinci Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.